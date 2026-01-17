Concert de musique française, Auditorium de l’Odyssée, Dreux

Concert de musique française Mercredi 4 février, 18h45 Auditorium de l’Odyssée Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

L’atelier lyrique du conservatoire vous propose un concert de musique française chantée par les élèves.

Classe de Delphine Malglaive

Accompagnement : Aroïa Macuso Jauregui

Auditorium de l’Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 82 68 20 Auditorium de l’Odyssée, conservatoire et médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux

