Concert de Musique Française

34 rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-04 19:00:00

fin : 2026-02-04 21:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Concert de musique Française

Concert des élèves: les histoires de Jacques Ibert

Les élèves du département bois interprèteront les dix histoires de Jacques Ibert, pièces écrites à l’origine pour piano 4 mains, réarrangées pour l’occasion par Jean-Pierre Ballon et Ghislaine Koenig

En écho au concert des histoires de Jacques Ibert, la saxophoniste Ghislaine Koenig et l’ensemble Da Capo proposeront un concert mettant en avant la famille des bois et la musique de chambre. .

34 rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

French music concert

L’événement Concert de Musique Française Bourges a été mis à jour le 2026-01-30 par OT BOURGES