Concert de musique indienne, flûte et tabla. Galerie NAMAST’ART Pertuis

Concert de musique indienne, flûte et tabla.

Vendredi 7 novembre 2025 de 20h à 21h30. Galerie NAMAST’ART 90 rue de la Tour Pertuis Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Plongez dans l’Inde des Maharajas et découvrez les ragas, ces modes mélodiques divins qui transportent l’âme.

La beauté du son pur, travaillé avec subtilité par Delphine Moulet sur la flûte bansuri, sera accompagnée par les battements virevolants de Julien DiMaiolo au tabla.

Un dialogue spontané et progressif qui vous emmènera dans un mondeimprégné de méditation à travers l’improvisation et les jeux rythmiques. .

Galerie NAMAST’ART 90 rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 50 35 23 info@namastart.fr

English :

Dive into the India of the Maharajas and discover ragas, those divine melodic modes that transport the soul.

German :

Tauchen Sie ein in das Indien der Maharadschas und entdecken Sie die Ragas, diese göttlichen Melodiemodi, die die Seele tragen.

Italiano :

Immergetevi nell’India dei Maharaja e scoprite i ragas, quei divini modi melodici che trasportano l’anima.

Espanol :

Sumérjase en la India de los maharajás y descubra los ragas, esos divinos modos melódicos que transportan el alma.

