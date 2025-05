Concert de musique indienne – Saumur, 17 mai 2025 07:00, Saumur.

Maine-et-Loire

Concert de musique indienne 6 rue Corneille Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Après une résidence de huit mois en Inde auprès de son Maître de musique Pt Pushpraj Koshti, l’artiste Marie-Line Aubry viendra témoigner de son voyage intérieur et musicale à travers un récital de Dhrupad au violon alto.

La promesse d’un instant suspendu à l’écoute des sons étirés et des notes perçantes de l’esthétique musicale indienne.

Elle proposera le dimanche matin un atelier d’initiation au chant indien pour découvrir et gouter à la pratique du chant dhrupad.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 17 mai 2025

Ouverture le samedi à 17h. .

6 rue Corneille

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 08 01 61 clotildenoel7@gmail.com

English :

After an eight-month residency in India with her music master Pt Pushpraj Koshti, artist Marie-Line Aubry will share her inner and musical journey in a recital of Dhrupad on viola.

German :

Nach einem achtmonatigen Aufenthalt in Indien bei ihrem Musikmeister Pt Pushpraj Koshti wird die Künstlerin Marie-Line Aubry in einem Dhrupad-Rezital auf der Bratschengeige von ihrer inneren und musikalischen Reise berichten.

Italiano :

Dopo una residenza di otto mesi in India con il suo maestro di musica Pt Pushpraj Koshti, l’artista Marie-Line Aubry racconterà il suo viaggio interiore e musicale in un recital di Dhrupad alla viola.

Espanol :

Tras una residencia de ocho meses en la India con su maestro musical Pt Pushpraj Koshti, la artista Marie-Line Aubry relatará su viaje interior y musical en un recital de Dhrupad en viola.

