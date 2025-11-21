Concert de musique indienne : Trio Belleville Raag Patronage Laïque Jules Vallès Paris

Concert de musique indienne : Trio Belleville Raag Patronage Laïque Jules Vallès Paris vendredi 21 novembre 2025.

Depuis son arrivée en France en 2005, venant du Népal, Narendra (Sitar) se frotte à toutes les musiques dites «du monde» en préservant toujours la place de ses racines musicales. Lomnath (Tablas) est né à Jodhpurest, la ville bleue du Rajasthan au nord de l’Inde, il est issu de la grande famille nomade des Gipsy dont la musique se perpétue de génération en génération. Résolument jazz, Alexis emmène avec subtilité les sonorités de son accordéon vers les musiques indiennes traditionnelles. La rencontre de ces trois musiciens produit une musique chaude et mélodique aux couleurs originales, à la frontières entre les ragas indiens et le jazz.

Avec Alexis Collin (accordéon), Ranjan Narenda Lawence (sitar), Lomnath Separa (tablas)

13€ tarif plein 11€ tarif réduit

Vente de tickets sur place uniquement et sur réservation

Public jeunes et adultes.

Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris

https://www.patronagelaique.eu/event-details/trio-belleville-raag +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr