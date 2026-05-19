Concert de musique irlandaise Bordeirland Aux Bordes Mairie Salle des fêtes Jabreilles-les-Bordes

Jabreilles-les-Bordes

Concert de musique irlandaise Bordeirland

Aux Bordes Mairie Salle des fêtes 1 Route de Saint-Goussaud Jabreilles-les-Bordes Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Plongez dans l’univers vibrant de Bordeirland, un groupe qui réinvente les traditions celtiques avec une énergie résolument contemporaine. Entre héritage breton et influences folk modernes, leur musique transporte instantanément vers des paysages maritimes et des terres de légendes. Bordeirland mêle habilement instruments traditionnels à des sonorités actuelles. Le résultat des compositions riches, accessibles et profondément immersives. .

Aux Bordes Mairie Salle des fêtes 1 Route de Saint-Goussaud Jabreilles-les-Bordes 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 10 36 77 gallard.jo87@gmail.com

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English : Concert de musique irlandaise Bordeirland

L’événement Concert de musique irlandaise Bordeirland Jabreilles-les-Bordes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Monts du Limousin