Concert de musique irlandaise Bordeirland Aux Bordes Mairie Salle des fêtes Jabreilles-les-Bordes
Concert de musique irlandaise Bordeirland Aux Bordes Mairie Salle des fêtes Jabreilles-les-Bordes samedi 6 juin 2026.
Jabreilles-les-Bordes
Concert de musique irlandaise Bordeirland
Aux Bordes Mairie Salle des fêtes 1 Route de Saint-Goussaud Jabreilles-les-Bordes Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06 23:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Plongez dans l’univers vibrant de Bordeirland, un groupe qui réinvente les traditions celtiques avec une énergie résolument contemporaine. Entre héritage breton et influences folk modernes, leur musique transporte instantanément vers des paysages maritimes et des terres de légendes. Bordeirland mêle habilement instruments traditionnels à des sonorités actuelles. Le résultat des compositions riches, accessibles et profondément immersives. .
Aux Bordes Mairie Salle des fêtes 1 Route de Saint-Goussaud Jabreilles-les-Bordes 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 10 36 77 gallard.jo87@gmail.com
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English : Concert de musique irlandaise Bordeirland
L’événement Concert de musique irlandaise Bordeirland Jabreilles-les-Bordes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Monts du Limousin
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