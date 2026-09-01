Concert de musique irlandaise Elbeuf-sur-Andelle
vendredi 18 septembre 2026 · Elbeuf-sur-Andelle
Informations pratiques
Elbeuf-sur-Andelle
Concert de musique irlandaise
6 Rue de l’Église Elbeuf-sur-Andelle Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 15:30:00
fin : 2026-09-18 17:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Concert de MUSIQUE IRLANDAISE avec Galaor Céilí Band, groupe de musique irlandaise de l’association Galaor (association pour la promotion des musiques, danses et chants traditionnels). .
6 Rue de l’Église Elbeuf-sur-Andelle 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 60 93 59
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English : Concert de musique irlandaise
L’événement Concert de musique irlandaise Elbeuf-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin