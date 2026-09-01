Informations pratiques

Elbeuf-sur-Andelle

Concert de musique irlandaise

6 Rue de l’Église Elbeuf-sur-Andelle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 15:30:00

fin : 2026-09-18 17:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Concert de MUSIQUE IRLANDAISE avec Galaor Céilí Band, groupe de musique irlandaise de l’association Galaor (association pour la promotion des musiques, danses et chants traditionnels). .

6 Rue de l’Église Elbeuf-sur-Andelle 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 60 93 59

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English : Concert de musique irlandaise

L’événement Concert de musique irlandaise Elbeuf-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin