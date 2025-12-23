Concert de musique irlandaise et celtique The Bards of Sweeney, Niederbronn-les-Bains

Concert de musique irlandaise et celtique The Bards of Sweeney

Réunis fin 2021 sous la forme d’un quatuor (chant/guitare, banjo, violon, batterie/bodhrán/ percussions), complété par l’arrivée d’un accordéoniste en 2024, ces bardes interprètent des chansons intemporelles issues du riche patrimoine irlandais et celtique.

Un répertoire varié mais toujours profondément social, qui puise son rythme et ses thèmes tantôt dans celui des grandes cités industrielles, tantôt dans celui des légendes et des contes de l’ère pré-chrétienne…

Avec presque 60 concerts en 2024, dans des festivals, lors de premières parties prestigieuses ou dans l’immense diversité de petits lieux indépendants fidèles à l’esprit originel de cette musique, c’est bien par la scène que la magie opère. Fêtons la St-Patrick ensemble ! .

Reunited at the end of 2021 as a quartet, completed by the arrival of an accordionist in 2024, these bards perform timeless songs from Ireland?s rich Celtic heritage.

