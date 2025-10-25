Concert de musique irlandaise L’OSTREA Plouézec

Concert de musique irlandaise L’OSTREA Plouézec Samedi 25 octobre, 20h30 Payant sur réservation. Concert seul : 10€ – Concert + petite restauration: 15€ à partir de 19h.

Pour la première fois en Côtes d’Armor, le groupe brestois Skelligh, propose un concert autour de la musique et des chansons d’Irlande. Une soirée festive dans la pure tradition irlandaise.

Le groupe Skelligh, composé de cinq musiciens de la région brestoise, propose un concert autour de la musique et des chansons d’Irlande.Venez profiter d’une ambiance conviviale et festive, où la musique irlandaise résonnera et vous transportera au cœur de l’Irlande. Que vous soyez amateur de musique traditionnelle ou simplement curieux, cet événement est une belle occasion de découvrir ou redécouvrir les sonorités envoûtantes de l’Irlande.

comiteplouezecballinamore@gmail.com

L’OSTREA Place des droits de l’homme 22470 PLOUEZEC Plouézec 22470 Côtes-d’Armor