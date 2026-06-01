Concert de musique irlandaise Poivre et Celte La Coulonche
Concert de musique irlandaise Poivre et Celte La Coulonche dimanche 14 juin 2026.
La Coulonche
Concert de musique irlandaise Poivre et Celte
Eglise de la Coulonche La Coulonche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14 18:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Concert Groupe Poivre et Celte au profit de la restauration de l’église
Un verre de l’amitié offert après le concert .
Eglise de la Coulonche La Coulonche 61220 Orne Normandie +33 6 83 34 08 74 asso.pat.lacoulonche@gmail.com
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English : Concert de musique irlandaise Poivre et Celte
L’événement Concert de musique irlandaise Poivre et Celte La Coulonche a été mis à jour le 2026-06-05 par Flers agglo