Concert de musique irlandaise Poivre et Celte La Coulonche dimanche 14 juin 2026.

La Coulonche

Concert de musique irlandaise Poivre et Celte

Eglise de la Coulonche La Coulonche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Concert Groupe Poivre et Celte au profit de la restauration de l’église

Un verre de l’amitié offert après le concert .

Eglise de la Coulonche La Coulonche 61220 Orne Normandie +33 6 83 34 08 74 asso.pat.lacoulonche@gmail.com

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English : Concert de musique irlandaise Poivre et Celte

L’événement Concert de musique irlandaise Poivre et Celte La Coulonche a été mis à jour le 2026-06-05 par Flers agglo