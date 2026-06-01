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Concert de musique irlandaise Poivre et Celte La Coulonche

Concert de musique irlandaise Poivre et Celte La Coulonche dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Eglise de la Coulonche

Ville : 61220 La Coulonche

Département : Orne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

La Coulonche

Concert de musique irlandaise Poivre et Celte

Eglise de la Coulonche La Coulonche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :
2026-06-14

Concert Groupe Poivre et Celte au profit de la restauration de l’église
Un verre de l’amitié offert après le concert   .

Eglise de la Coulonche La Coulonche 61220 Orne Normandie +33 6 83 34 08 74  asso.pat.lacoulonche@gmail.com

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English : Concert de musique irlandaise Poivre et Celte

L’événement Concert de musique irlandaise Poivre et Celte La Coulonche a été mis à jour le 2026-06-05 par Flers agglo