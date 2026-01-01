Concert de musique irlandaise, repas et fest-noz

Salle des fêtes Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : 2026-01-31

Début : 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Le comité de jumelage Muscrai-Kerne-Uhel organise une soirée festive le samedi 31 janvier 2026 à Trémargat. Concert de musique irlandaise avec Jean-Michel Veillon à la flûte et Nicolas Quéméner à la guitare. Le repas sera composé d’une soupe et de tartes salées.

Ce concert sera suivi d’un fest-noz à 21h avec au kan-ha-diskan Corbel-Flohic, Ar Rouz-Rivoalen et Kergoet-Puillandre, duo de guitare-flûte Veillon-Quemener, couple de sonneurs biniou-bombarde Le Goff-Kerjean et en couple de treujenn-gaol Messager-Lehart.

Org. Comité de jumelage Muscrai-Kerne-Uhel .

Salle des fêtes Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 41 47 96

L’événement Concert de musique irlandaise, repas et fest-noz Trémargat a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de tourisme du Kreiz Breizh