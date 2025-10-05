Concert de musique Irlandaise L’église Sainte-Honorine-la-Chardonne

Concert de musique Irlandaise L’église Sainte-Honorine-la-Chardonne dimanche 5 octobre 2025.

Concert de musique Irlandaise

L’église 3 Le Bourg Sainte-Honorine-la-Chardonne Orne

Début : 2025-10-05 17:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

CONCERT DE MUSIQUE IRLANDAISE (Ballades, complaintes, valses…)

Présentation de Poivre et Celte

Poivre et Celte est un groupe de trois musiciens amateurs, passionnés de musique celtique.

– Philippe Alki harpiste, flûtiste, guitariste

– Julien Magaud violoncelliste

– Yanic Soubien Violoniste

Notre répertoire est riche de morceaux traditionnels irlandais et écossais, nous interprétons entre autres quelques classiques du 18ème, composés par Turlough O’Carolan, harpiste irlandais. .

L’église 3 Le Bourg Sainte-Honorine-la-Chardonne 61430 Orne Normandie +33 2 33 96 10 94

