Concert de musique Irlandaise L'église Sainte-Honorine-la-Chardonne dimanche 5 octobre 2025.
Concert de musique Irlandaise
L'église 3 Le Bourg Sainte-Honorine-la-Chardonne Orne
Début : 2025-10-05 17:00:00
2025-10-05
CONCERT DE MUSIQUE IRLANDAISE (Ballades, complaintes, valses…)
Présentation de Poivre et Celte
Poivre et Celte est un groupe de trois musiciens amateurs, passionnés de musique celtique.
– Philippe Alki harpiste, flûtiste, guitariste
– Julien Magaud violoncelliste
– Yanic Soubien Violoniste
Notre répertoire est riche de morceaux traditionnels irlandais et écossais, nous interprétons entre autres quelques classiques du 18ème, composés par Turlough O’Carolan, harpiste irlandais. .
