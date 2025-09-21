Concert de musique juive avec le Quintet de Pioche Ancien quartier juif de L’Isle sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue

Concert de musique juive avec le Quintet de Pioche Ancien quartier juif de L’Isle sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue dimanche 21 septembre 2025.

Concert de musique juive avec le Quintet de Pioche Dimanche 21 septembre, 17h30 Ancien quartier juif de L’Isle sur la Sorgue Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Concert organisé par la Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue avec la participation de « Cities Embracing Jewish Heritage initiative » soutenue par CAM et AEPJ.

RDV sous les platanes de la place de la juiverie.

Ancien quartier juif de L’Isle sur la Sorgue Place de la Juiverie 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Ancien quartier où vivaient les juifs dits « du pape » jusqu’à la Révolution . On peut y voir un immeuble juif du XVIIIe siècle ainsi que les vestiges de l’ancienne synagogue.

Journées européennes du patrimoine 2025

(c) Quintet de pioche