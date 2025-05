CONCERT DE MUSIQUE LITTURGIQUE ET SACRÉE – Béziers, 14 juin 2025 07:00, Béziers.

Hérault

CONCERT DE MUSIQUE LITTURGIQUE ET SACRÉE 38 Rue Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Le chœur Ad Altare Dei vous invite à Au plus haut de mon âme , un concert de musique sacrée pour élever l’âme et le cœur à travers chants liturgiques et prières en musique.

Plongez dans un voyage spirituel avec le chœur Ad Altare Dei. À travers le concert Au plus haut de mon âme , laissez-vous toucher par la beauté de la musique liturgique et sacrée chant grégorien, polyphonies, prières mises en voix… Un moment d’élévation et de paix intérieure à ne pas manquer. .

38 Rue Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie choeur.ad.altare.dei@gmail.com

English :

The Ad Altare Dei choir invites you to « Au plus haut de mon âme », a concert of sacred music to uplift the soul and heart through liturgical chants and musical prayers.

German :

Der Chor Ad Altare Dei lädt Sie zu « Au plus haut de mon âme » ein, einem Konzert mit geistlicher Musik, das die Seele und das Herz durch liturgische Gesänge und Gebete mit Musik erheben soll.

Italiano :

Il coro Ad Altare Dei vi invita a « Au plus haut de mon âme », un concerto di musica sacra pensato per elevare l’anima e il cuore attraverso canti e preghiere liturgiche musicate.

Espanol :

El coro Ad Altare Dei le invita a « Au plus haut de mon âme », un concierto de música sacra concebido para elevar el alma y el corazón a través de cantos litúrgicos y oraciones musicadas.

L’événement CONCERT DE MUSIQUE LITTURGIQUE ET SACRÉE Béziers a été mis à jour le 2025-05-25 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE