Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

concert de musique médiévale avec FERA MERULA eglise du chateau Felletin

concert de musique médiévale avec FERA MERULA

concert de musique médiévale avec FERA MERULA eglise du chateau Felletin samedi 29 novembre 2025.

concert de musique médiévale avec FERA MERULA

eglise du chateau 13 Rue du Château Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

Date(s) :
2025-11-29

Musique européenne des XVIII et XVIV e siècles.
Fera Merula: Gaby Desbiolles: cornemuses et flutes
Simon Desbiolles: luth et saz   .

eglise du chateau 13 Rue du Château Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine   aamcc23@gmail.com

English : concert de musique médiévale avec FERA MERULA

German : concert de musique médiévale avec FERA MERULA

Italiano :

Espanol : concert de musique médiévale avec FERA MERULA

L’événement concert de musique médiévale avec FERA MERULA Felletin a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Aubusson-Felletin