concert de musique médiévale avec FERA MERULA eglise du chateau Felletin

concert de musique médiévale avec FERA MERULA

eglise du chateau 13 Rue du Château Felletin Creuse

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Musique européenne des XVIII et XVIV e siècles.

Fera Merula: Gaby Desbiolles: cornemuses et flutes

Simon Desbiolles: luth et saz .

aamcc23@gmail.com

