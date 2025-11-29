concert de musique médiévale avec FERA MERULA eglise du chateau Felletin
concert de musique médiévale avec FERA MERULA eglise du chateau Felletin samedi 29 novembre 2025.
eglise du chateau 13 Rue du Château Felletin Creuse
Tarif : – –
2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Musique européenne des XVIII et XVIV e siècles.
Fera Merula: Gaby Desbiolles: cornemuses et flutes
Simon Desbiolles: luth et saz .
eglise du chateau 13 Rue du Château Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine aamcc23@gmail.com
