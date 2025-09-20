Concert de musique médiévale Église paroissiale Saint-Gervais et Saint-Protais Jonzac

Concert de musique médiévale Samedi 20 septembre, 17h00 Église paroissiale Saint-Gervais et Saint-Protais Charente-Maritime

Gratuit.

Le merveilleux groupe Sonj (vielle à roue, cornemuse, hautbois, myckelharpa, Dapul) donnera un concert à l’église autour de cantiques médiévaux. Retrouvez ce quintet parés de costumes inspirés de l’orient médiéval et de couleurs chatoyantes pour une ode à la musique et un moment de joie partagée.

Église paroissiale Saint-Gervais et Saint-Protais Point 3, Résidence Les Rives de la Seugne, 17500 Jonzac, France Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Edifice construit vers la fin du XIIe siècle dont il subsiste la façade ouest et la dernière travée de choeur. Au 15e ou XVIe siècle, la surface de l’église est doublée par l’adjonction d’un collatéral de part et d’autre de la nef. Dévasté au cours des guerres de Religion, l’édifice perd l’ensemble de ses voûtes. De 1847 à 1851, une importante campagne restructure l’église (reconstruction du mur nord, création d’un clocher carré au-dessus de la façade romane, percement de fenêtres plein-cintre, réaménagement intérieur dans le style néo-roman).

© Sonj