Concert de musique médiévale – Trio « Mirabilia », Église Saint-Sernin, Belpech

Informations pratiques

Concert de musique médiévale – Trio « Mirabilia » Samedi 19 septembre, 18h00 Église Saint-Sernin Aude

Concert offert, participation libre « au chapeau ». Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Les trois instrumentistes-chanteurs de Mirabilia vous entraînent dans une fresque entièrement médiévale, portée par les sons des vièles à archet et à roue, des flûtes, des percussions anciennes et de la voix.

Cantigas, saltarellos, rondeaux et autres virelais sont au programme : autant d’airs qui résonneront de la halle jusqu’à l’église.

Avec Timothé Bougon, vièle à archet, chant et percussions ; Laetitia Marcangeli, vièle à roue, chant et percussions ; et Joël Sitbon, vièle à archet, chant et flûtes à trois trous.

Église Saint-Sernin 1 Place de l’église, 11420 Belpech Belpech 11420 Aude Occitanie L’église romane de Belpech fut construite au xiie siècle : son portail roman affiche la date de 1162 sous la corniche.

Son portail et la chapelle du Saint-Sépulcre font l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques depuis le 26 décembre 1906.

L’église en totalité y compris la salle du patronage est inscrit par arrêté du 18 septembre 2023.

Les trois instrumentistes-chanteurs de **Mirabilia** vous entrainent dans une fresque 100% médiévale, portés par les sons des vièles à archet et à roue, des flûtes, des percussions anciennes et de la…

© association de défense du Castelas de Belpech