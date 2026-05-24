Montblanc

CONCERT DE MUSIQUE

place du Château Vieux Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Préparez-vous à une soirée concert, placée sous le signe de l’été… des notes, du soleil et une ambiance musicale chaleureuse, qui invite à profiter et à danser jusqu’au coucher du soleil !

Pour célébrer l’arrivée des beaux jours, l’école intercommunale de musique de Servian vous invite à son concert d’été. Dans un cadre convivial et en plein air, élèves et enseignants partageront avec le public le fruit de leur travail à travers un programme varié et accessible à tous. Ce rendez-vous musical promet une belle ambiance estivale, mêlant découvertes et plaisir de la musique. Habitants et visiteurs sont invités à venir nombreux profiter de cette soirée pour fêter l’arrivée de l’été en musique, en famille ou entre amis.

Un moment chaleureux et festif à ne pas manquer ! .

place du Château Vieux Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 02 22

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English :

Get ready for an evening of concerts, with a summer theme? notes, sunshine and a warm musical atmosphere, inviting you to enjoy and dance until the sun goes down!

L’événement CONCERT DE MUSIQUE Montblanc a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34