Concert de musique provençale Domaine la Cadenière Lançon-Provence
Samedi 18 octobre 2025 à partir de 18h. Domaine la Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-18 18:00:00
Un concert au cœur des vignes
Venez vivre un moment de détente musicale au cœur du domaine. Un food truck sera également présent pour vous permettre de profiter pleinement de votre soirée. .
Domaine la Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 64 05 25 julie@lacadeniere.com
English :
A concert in the heart of the vineyards
German :
Ein Konzert inmitten der Weinberge
Italiano :
Un concerto nel cuore dei vigneti
Espanol :
Un concierto en el corazón de los viñedos
