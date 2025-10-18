Concert de musique provençale Domaine la Cadenière Lançon-Provence

Concert de musique provençale

Samedi 18 octobre 2025 à partir de 18h. Domaine la Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Un concert au cœur des vignes

Venez vivre un moment de détente musicale au cœur du domaine. Un food truck sera également présent pour vous permettre de profiter pleinement de votre soirée. .

Domaine la Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 64 05 25 julie@lacadeniere.com

English :

A concert in the heart of the vineyards

German :

Ein Konzert inmitten der Weinberge

Italiano :

Un concerto nel cuore dei vigneti

Espanol :

Un concierto en el corazón de los viñedos

