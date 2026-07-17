Concert de musique Renaissance Par le regart Saint-Michel-de-Lapujade
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Michel-de-Lapujade
Informations pratiques
Saint-Michel-de-Lapujade
Concert de musique Renaissance Par le regart
Eglise Notre Dame de Lorette Saint-Michel-de-Lapujade Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:30:00
fin : 2026-09-26 17:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Par le regart réimagine l’atmosphère d’une cour européenne à l’orée de la Renaissance aux appels retentissant du haut du donjon font écho les danses dans la cour intérieure, aux chansons polyphoniques succèdent les improvisations virtuoses. Par le regart cherche à recréer et partager avec les publics d’aujourd’hui la musique de l’alta capella, ensemble historique d’instruments à vents à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Passionné·es par la notation ancienne, ils explorent les répertoires écrits, mais aussi les pratiques d’improvisation historiques, avec sensibilité et curiosité. .
Eglise Notre Dame de Lorette Saint-Michel-de-Lapujade 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 58 48 42 festival@lesrichesheuresdelareole.fr
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English : Concert de musique Renaissance Par le regart
L’événement Concert de musique Renaissance Par le regart Saint-Michel-de-Lapujade a été mis à jour le 2026-07-17 par OT de l’Entre-deux-Mers