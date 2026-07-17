Informations pratiques

Saint-Michel-de-Lapujade

Concert de musique Renaissance Par le regart

Eglise Notre Dame de Lorette Saint-Michel-de-Lapujade Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:30:00

fin : 2026-09-26 17:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Par le regart réimagine l’atmosphère d’une cour européenne à l’orée de la Renaissance aux appels retentissant du haut du donjon font écho les danses dans la cour intérieure, aux chansons polyphoniques succèdent les improvisations virtuoses. Par le regart cherche à recréer et partager avec les publics d’aujourd’hui la musique de l’alta capella, ensemble historique d’instruments à vents à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Passionné·es par la notation ancienne, ils explorent les répertoires écrits, mais aussi les pratiques d’improvisation historiques, avec sensibilité et curiosité. .

Eglise Notre Dame de Lorette Saint-Michel-de-Lapujade 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 58 48 42 festival@lesrichesheuresdelareole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de musique Renaissance Par le regart

L’événement Concert de musique Renaissance Par le regart Saint-Michel-de-Lapujade a été mis à jour le 2026-07-17 par OT de l’Entre-deux-Mers