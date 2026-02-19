Concert de musique sacrée Rue Jacques Prévert Donville-les-Bains

Concert de musique sacrée

Rue Jacques Prévert Eglise Notre-Dame-de-Lourdes Donville-les-Bains Manche

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

2026-03-01

Orchestre de chambre avec 14 musiciens professionnels dirigé par Martine BERTHOU et choeur de 25 choristes.

Au programme

Requiem de F.Von Suppé.

Mess n°6 mi bémol majeur de F.Schubert (extraits). .

