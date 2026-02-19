Concert de musique sacrée Rue Jacques Prévert Donville-les-Bains
Concert de musique sacrée Rue Jacques Prévert Donville-les-Bains dimanche 1 mars 2026.
Concert de musique sacrée
Rue Jacques Prévert Eglise Notre-Dame-de-Lourdes Donville-les-Bains Manche
Début : 2026-03-01 15:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
Date(s) :
2026-03-01
Orchestre de chambre avec 14 musiciens professionnels dirigé par Martine BERTHOU et choeur de 25 choristes.
Au programme
Requiem de F.Von Suppé.
Mess n°6 mi bémol majeur de F.Schubert (extraits). .
Rue Jacques Prévert Eglise Notre-Dame-de-Lourdes Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 6 87 28 56 70 pignolet.nelly@orange.fr
