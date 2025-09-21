Concert de Musique Sacrée Omonville La Petite La Hague

Concert de Musique Sacrée

Omonville La Petite Eglise St Martin La Hague Manche

Début : 2025-09-21 18:30:00

fin : 2025-09-21 20:00:00

2025-09-21

L’ensemble ANARCHANT propose un concert de Musique Sacrée « Au pays de Palestrina, Lotti, Gjeillo… » .

Omonville La Petite Eglise St Martin La Hague 50440 Manche Normandie +33 6 02 08 19 59 philippe.cercueil@gmail.com

