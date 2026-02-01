Concert de musique sacrée : Méli-Mélo d’hiver Église Notre-Dame de L’Assomption des Buttes Chaumont PARIS
Concert de musique sacrée : Méli-Mélo d’hiver Église Notre-Dame de L’Assomption des Buttes Chaumont PARIS samedi 14 février 2026.
Programme
Direction : Edwin Baudo, Delphine Juzeau, Sylvie Kolb
1. Alessandro Stradella – Così amor, mi fai languir
2. Antonio Vivaldi – Vieni, vieni, o mio diletto
3. Antonio Vivaldi – Esurientes (Magnificat)
4. Antonio Vivaldi – Laudamus te (Gloria)
5. Jean-Philippe Rameau – Fleurs d’Hébé
6. Wolfgang Amadeus Mozart – La ci darem la mano (Don Giovanni)
7. Felix Mendelssohn – Herr Gott (air d’Elias)
8. Johannes Brahms – Die Meere
9. Jacques Offenbach – La Barcarolle (Les Contes d’Hoffmann)
10. Paul Bernard – Cela fait peur aux oiseaux
11. Gabriel Fauré – Pie Jesu (Requiem)
12. Roger Quilter – Weep you no more
13. Nadia Boulanger – Cantique
14. Henri Sauguet – Je rêve
15.Frederick Loewe – I Couldn’t Dance All Night (My Fair Lady)
16.Barbara – L’aigle noir
17. Anonyme – Turn the Glasses Over
18. Don McLean – By the Waters of Babylon
19. Luiz Bonfá / Antônio Carlos Jobim – Orfeo Negro
20. Julien Joubert – Les saisons pour les « randonneurs »
21. Julien Joubert – Child Wife
22. Agathe Peyrat – Les grandes mains
Concert des Chœur de Jeunes, Chœur collégiens, et solistes du Chœur de Jeunes de l’Orchestre de Paris (CJOP).
Le samedi 14 février 2026
de 14h30 à 17h00
gratuit Tout public.
Église Notre-Dame de L’Assomption des Buttes Chaumont 80, rue de Meaux 75019 PARIS
