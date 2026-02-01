Concert de musique sacrée : Méli-Mélo d’hiver Église Notre-Dame de L’Assomption des Buttes Chaumont PARIS

Programme

Direction : Edwin Baudo, Delphine Juzeau, Sylvie Kolb

1. Alessandro Stradella – Così amor, mi fai languir

2. Antonio Vivaldi – Vieni, vieni, o mio diletto

3. Antonio Vivaldi – Esurientes (Magnificat)

4. Antonio Vivaldi – Laudamus te (Gloria)

5. Jean-Philippe Rameau – Fleurs d’Hébé

6. Wolfgang Amadeus Mozart – La ci darem la mano (Don Giovanni)

7. Felix Mendelssohn – Herr Gott (air d’Elias)

8. Johannes Brahms – Die Meere

9. Jacques Offenbach – La Barcarolle (Les Contes d’Hoffmann)

10. Paul Bernard – Cela fait peur aux oiseaux

11. Gabriel Fauré – Pie Jesu (Requiem)

12. Roger Quilter – Weep you no more

13. Nadia Boulanger – Cantique

14. Henri Sauguet – Je rêve

15.Frederick Loewe – I Couldn’t Dance All Night (My Fair Lady)

16.Barbara – L’aigle noir

17. Anonyme – Turn the Glasses Over

18. Don McLean – By the Waters of Babylon

19. Luiz Bonfá / Antônio Carlos Jobim – Orfeo Negro

20. Julien Joubert – Les saisons pour les « randonneurs »

21. Julien Joubert – Child Wife

22. Agathe Peyrat – Les grandes mains

Concert des Chœur de Jeunes, Chœur collégiens, et solistes du Chœur de Jeunes de l’Orchestre de Paris (CJOP).

Le samedi 14 février 2026

de 14h30 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T15:30:00+01:00

fin : 2026-02-14T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T14:30:00+02:00_2026-02-14T17:00:00+02:00

Église Notre-Dame de L’Assomption des Buttes Chaumont 80, rue de Meaux 75019 PARIS



Afficher la carte du lieu Église Notre-Dame de L’Assomption des Buttes Chaumont et trouvez le meilleur itinéraire

