Concert de musique sacrée par le Choeur de la Chapelle St Salvator Cazals

Concert de musique sacrée par le Choeur de la Chapelle St Salvator Cazals samedi 12 juillet 2025.

Concert de musique sacrée par le Choeur de la Chapelle St Salvator

Chapelle Cazals Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 19:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

L’association pour la sauvegarde du patrimoine de Cazals organise un concert de musique sacrée et classique à la Chapelle Gabriel Perboyre. Le Choeur de la Chapelle Sr Salvator de l’Université St Andrews en Ecosse pour propoera des chants traditionnels anglais et écossais.

.

Chapelle Cazals 46250 Lot Occitanie

English :

The association pour la sauvegarde du patrimoine de Cazals is organizing a concert of sacred and classical music at the Chapelle Gabriel Perboyre. The Sr Salvator Chapel Choir from St Andrews University in Scotland will perform traditional English and Scottish songs.

German :

Der Verein für die Erhaltung des Kulturerbes von Cazals organisiert ein Konzert mit geistlicher und klassischer Musik in der Kapelle Gabriel Perboyre. Der Chor der Kapelle Sr. Salvator der Universität St. Andrews in Schottland wird traditionelle englische und schottische Lieder vortragen.

Italiano :

L’associazione per la salvaguardia del patrimonio di Cazals organizza un concerto di musica sacra e classica nella Cappella Gabriel Perboyre. Il coro della cappella Sr Salvator dell’Università di St Andrews, in Scozia, eseguirà canti tradizionali inglesi e scozzesi.

Espanol :

La Association pour la sauvegarde du patrimoine de Cazals organiza un concierto de música sacra y clásica en la Chapelle Gabriel Perboyre. El coro de la capilla Sor Salvator, de la universidad escocesa de St Andrews, interpretará canciones tradicionales inglesas y escocesas.

L’événement Concert de musique sacrée par le Choeur de la Chapelle St Salvator Cazals a été mis à jour le 2025-07-05 par OT Gourdon