L’ensemble vocal Tutti propose un programme de musique sacrée organisé autour de compositeurs connus et moins connus du XVIIIe et XIXe siècle la Messe Pastorale en Fa majeur, op. 147 d’Anton Diabelli, la Missa Tempore Quadragesimae de Michaël Haydn, et le Stabat Mater de Giuseppe Verdi.

Pour ce concert exceptionnel, l’ensemble présente plusieurs compositions de son chef Antoine Miannay, dont une création pour chœur mixte a cappella, Agnus Dei.

Détail du programme

Stabat Mater, Giuseppe Verdi (1813-1901)

Le Stabat Mater de Giuseppe Verdi achevé en 1897 est sa dernière œuvre. Celui-ci évite les répétitions de texte, ce qui donne une certaine sobriété par rapport aux compositions de ses contemporains. La relative absence de virtuosité et de polyphonie, en comparaison du reste de l’œuvre du compositeur marque une rupture avec le style opératique. Cependant des effets dramatiques demeurent, comme dans la scène de la mort du Christ.

Messe Pastorale, op. 147, Anton Diabelli (1781-1858)

La Messe Pastorale en Fa majeur, op. 147 écrite en 1830 et publiée en 1831, est emblématique du style de Anton Diabelli. Sa composition est caractérisée par des tempos modérés et une structure harmonique simple mais évocatrice, fréquemment utilisée pendant la saison de Noël pour rappeler la musique pastorale des bergers. Bien que certains critiques aient trouvé ce style de musique trop simple ou enfantin, Diabelli utilisait cette simplicité pour évoquer une paix sur Terre et susciter la dévotion. Cette messe est devenue rapidement populaire, mais a ensuite été critiquée notamment pour son caractère jugé trop léger et dansant, ce qui allait à l’encontre d’une liturgie épurée de toute émotion excessive.

Missa Tempore Quadragesimae, Michael Haydn (1737-1806)

Michael Haydn, frère de Joseph, s’installe en 1763 à Salzbourg où il devient compositeur de cour et maître de concert pour l’archevêque.

La Missa Tempore Quadragesimae (1794), incarne les principes de la réforme liturgique de l’époque avec son style simple et épuré, répondant au nouveau contexte de réformes liturgiques visant à simplifier la musique d’église. Ces caractéristiques répondent aux idéaux d’une musique religieuse accessible et modeste, en écho aux changements initiés par les autorités religieuses de Salzbourg dans les années 1790.

Entrée libre

à 20h30 .

Place Albert 1er

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The Tutti vocal ensemble offers a program of sacred music based on well-known and lesser-known composers of the 18th and 19th centuries: Anton Diabelli?s Pastoral Mass in F major, Op. 147, Michael Haydn?s Missa Tempore Quadragesimae, and Giuseppe Verdi?s Stabat Mater.

German :

Das Vokalensemble Tutti bietet ein Programm mit geistlicher Musik rund um bekannte und weniger bekannte Komponisten des 18. und 19. Jahrhunderts: die Pastoralmesse in F-Dur, op. 147 von Anton Diabelli, die Missa Tempore Quadragesimae von Michael Haydn und das Stabat Mater von Giuseppe Verdi.

Italiano :

L’ensemble vocale Tutti propone un programma di musica sacra basato su autori noti e meno noti del XVIII e XIX secolo: la Messa Pastorale in Fa maggiore di Anton Diabelli, Op. 147, la Missa Tempore Quadragesimae di Michael Haydn e lo Stabat Mater di Giuseppe Verdi.

Espanol :

El conjunto vocal Tutti ofrece un programa de música sacra basado en compositores conocidos y menos conocidos de los siglos XVIII y XIX: la Misa Pastoral en fa mayor, Op. 147, de Anton Diabelli, la Missa Tempore Quadragesimae, de Michael Haydn, y el Stabat Mater, de Giuseppe Verdi.

