Concert de musique symphonique Cité Saint-Pierre Lourdes 4 juillet 2025 20:00

Hautes-Pyrénées

Concert de musique symphonique Cité Saint-Pierre Auditorium Lourdes Hautes-Pyrénées

Musique symphonique:

L’Orchestre National de France

Cristian Măcelaru, direction musicale

Bertrand de Billy, direction

Daniel Lozakovich, violon

Daniel Müller-Schott, violoncelle

David Fray, piano

Ludwig van Beethoven Triple Concerto

Georges Bizet Symphonie en ut

Nous retrouvons le violon absolu de Daniel Lozakovich qui nous avait ébloui l’an passé avec David Fray, pour un concert symphonique marqué par la présence exceptionnelle de l’Orchestre National de France, formation de Radio France, dans le cadre de son Grand Tour. Entre le festin instrumental du Triple Concerto et le miracle de la Symphonie en ut, composée par Bizet à 17 ans, c’est une page pleine de soleil et de rêveries.

Autour du concert:

18h15

Conférence de Luca Dupont-Spirio, musicologue, L’orchestre, pour quoi faire ? en salle Pyramide

à l’issue du concert | Dîner gastronomique à La Renaissance, à Lourdes

Navettes gratuites mises en place à partir de 18h au parking Paradis

Parking payant

Cité Saint-Pierre Auditorium

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Symphonic music:

Orchestre National de France

Cristian M?celaru, conductor

Bertrand de Billy, conductor

Daniel Lozakovich, violin

Daniel Müller-Schott, cello

David Fray, piano

Ludwig van Beethoven ? Triple Concerto

Georges Bizet ? Symphony in C

We return to the absolute violin of Daniel Lozakovich, who dazzled us last year with David Fray, for a symphonic concert marked by the exceptional presence of the Orchestre National de France, Radio France?s orchestra, as part of its Grand Tour. Between the instrumental feast of the Triple Concerto and the miracle of the Symphony in C, composed by Bizet at the age of 17, this is a page full of sunshine and reverie.

Around the concert:

18h15

Lecture by Luca Dupont-Spirio, musicologist, « L’orchestre, pour quoi faire?

after the concert | Gourmet dinner at La Renaissance, Lourdes

see the menu

Free shuttles to Paradis parking lot from 6 p.m

Pay parking lot

German :

Musik aus dem Bereich der Symphonik:

Das Orchestre National de France

Cristian M?celaru, musikalische Leitung

Bertrand de Billy, Dirigent

Daniel Lozakovich, Violine

Daniel Müller-Schott, Violoncello

David Fray, Klavier

Ludwig van Beethoven ? Tripelkonzert

Georges Bizet ? Symphonie in C

Wir treffen den absoluten Geiger Daniel Lozakovich wieder, der uns letztes Jahr mit David Fray verblüfft hatte, für ein Symphoniekonzert, das von der außergewöhnlichen Präsenz des Orchestre National de France, der Formation von Radio France, im Rahmen seiner Grand Tour geprägt ist. Zwischen dem instrumentalen Festmahl des Tripelkonzerts und dem Wunder der Symphonie in C, die Bizet im Alter von 17 Jahren komponierte, ist dies eine Seite voller Sonnenschein und Träumereien.

Rund um das Konzert:

18h15

Vortrag des Musikwissenschaftlers Luca Dupont-Spirio zum Thema « Das Orchester, wozu? » im Pyramidensaal

im Anschluss an das Konzert | Gourmet-Dinner im La Renaissance in Lourdes

siehe Speisekarte

Kostenlose Shuttle-Busse, die ab 18 Uhr am Parkplatz Paradis eingerichtet werden

Gebührenpflichtiger Parkplatz

Italiano :

Musica sinfonica:

L’Orchestre National de France

Cristian M?celaru, direttore d’orchestra

Bertrand de Billy, direttore d’orchestra

Daniel Lozakovich, violino

Daniel Müller-Schott, violoncello

David Fray, pianoforte

Ludwig van Beethoven? Triplo concerto

Georges Bizet ? Sinfonia in Do

Torniamo con il violino assoluto di Daniel Lozakovich, che l’anno scorso ci aveva abbagliato con David Fray, per un concerto sinfonico segnato dalla presenza eccezionale dell’Orchestre National de France, l’orchestra di Radio France, nell’ambito del suo Grand Tour. Tra la festa strumentale del Triplo Concerto e il miracolo della Sinfonia in do, composta da Bizet all’età di 17 anni, questa è una pagina piena di sole e di fantasticherie.

Intorno al concerto:

18h15

Conferenza di Luca Dupont-Spirio, musicologo, « L’orchestre, pour quoi faire?

dopo il concerto | Cena gastronomica presso La Renaissance, Lourdes

vedi il menu

Servizio navetta gratuito dalle 18:00 al parcheggio Paradis

Parcheggio a pagamento

Espanol :

Música sinfónica:

Orquesta Nacional de Francia

Cristian M?celaru, director

Bertrand de Billy, director

Daniel Lozakovich, violín

Daniel Müller-Schott, violonchelo

David Fray, piano

Ludwig van Beethoven ? Triple concierto

Georges Bizet ? Sinfonía en Do

Volvemos con el violín absoluto de Daniel Lozakovich, que nos deslumbró el año pasado con David Fray, para un concierto sinfónico marcado por la presencia excepcional de la Orquesta Nacional de Francia, la orquesta de Radio France, en el marco de su Grand Tour. Entre la fiesta instrumental del Triple Concierto y el milagro de la Sinfonía en Do, compuesta por Bizet a los 17 años, ésta es una página llena de sol y ensueño.

En torno al concierto:

18h15

Conferencia de Luca Dupont-Spirio, musicólogo, « L’orchestre, pour quoi faire?

después del concierto | Cena gastronómica en La Renaissance, Lourdes

ver el menú

Servicio de transporte gratuito a partir de las 18h00 al aparcamiento Paradis

Aparcamiento de pago

