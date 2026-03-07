Concert de musique tchèque Eglise Notre Dame de Bon Port Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-08 16:00 –

Gratuit : non 12 € prévente / 15 € sur place / gratuit moins de 18 ans Tout public

Ce concert met à l’honneur la richesse et la singularité de la musique tchèque pour chœur et orgue, à travers trois œuvres emblématiques qui dialoguent entre spiritualité, tradition populaire et modernité. La Messe en ré majeur d’Antonín Dvoák, empreinte de ferveur, dialogue avec Kaena Divoká (la cane sauvage) de Leoš Janáek, issue du folklore morave. Spiritus mundum adunans de Petr Eben apporte une dimension contemporaine et méditative. Deux pièces d’orgue, le Postlude de la Messe glagolithique de Leoš Janáek ainsi que le Troisième choral de César Franck viennent compléter ce programme.Concert au profit des orgues de la paroisse Notre-Dame de Nantes.

Eglise Notre Dame de Bon Port Centre-ville Nantes 44100



