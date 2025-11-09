Concert de Musique Traditionnelle Arménienne Ensemble KERAM Théâtre de Montélimar Montélimar

Concert de Musique Traditionnelle Arménienne Ensemble KERAM

Théâtre Emile Loubet de Montélimar Place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Gratuit pour les de 6 ans.

Date :

Début : 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

Date(s) :

2025-11-09

A l’occasion des 25 ans de sa création, l’Association Mémoire et Culture Arméniennes de Montélimar a le plaisir de vous convier au Concert de Musique Traditionnelle Arménienne des 27 musiciens de l’ensemble KERAM.

Théâtre Emile Loubet de Montélimar Place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

English :

On the occasion of its 25th anniversary, the Association Mémoire et Culture Arméniennes of Montélimar is pleased to invite you to a Concert of Traditional Armenian Music by the 27 musicians of the KERAM ensemble.

German :

Anlässlich des 25. Jahrestages seiner Gründung freut sich der Verein Mémoire et Culture Arméniennes in Montélimar, Sie zu einem Konzert mit traditioneller armenischer Musik der 27 Musiker des Ensembles KERAM einzuladen.

Italiano :

In occasione del suo 25° anniversario, l’Associazione Mémoire et Culture Arméniennes di Montélimar è lieta di invitarvi a un concerto di musica tradizionale armena eseguito dai 27 musicisti dell’ensemble KERAM.

Espanol :

Con motivo de su 25 aniversario, la Asociación Mémoire et Culture Arméniennes de Montélimar tiene el placer de invitarle a un concierto de música tradicional armenia a cargo de los 27 músicos del conjunto KERAM.

