Concert de musique traditionnelle italienne au Klub Kob

Treignac Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Prochain rendez-vous au Klub Kob, c’est le dimanche 30 novembre à 16 h avec de la musique traditionnelle italienne.

Né en 2010 en Italie, grâce à Giuseppe Ponzo et Cinzia Minotti, Alberi Sonori est un groupe basé en France depuis janvier 2018.

La tradition italienne du chant et de la musique populaire trouve une nouvelle naissance ; dans une démarche d’actualisation Alberi Sonori enracine sa recherche dans l’histoire des traditions, des rituels et des croyances de l’Italie entière et s’appuie sur l’étude de différents témoignages collectés depuis plus de 19 ans.

Pour Alberi Sonori, le chemin est clair apporter à la musique traditionnelle une nouvelle vitalité, la replacer dans le fil d’une oralité actuelle, la rendre simple, sincère, directe. .

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 06 77 95 thierry.mazaud.tm@gmail.com

