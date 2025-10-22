Concert de musique traditionnelle Laval-sur-Doulon

Concert de musique traditionnelle Laval-sur-Doulon mercredi 22 octobre 2025.

Concert de musique traditionnelle

Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption Laval-sur-Doulon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 17:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

L’église Notre-Dame-de-l’Assomption vibrera aux sons des Roundinaires du Livradois mercredi 22 octobre à 17h avec un programme de musique traditionnelle d’Auvergne riche et convivial. Participation libre. Petite restauration sur place avec Le Bistroquet.

.

Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption Laval-sur-Doulon 43440 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 36 68 60

English :

The Notre-Dame-de-l’Assomption church will vibrate to the sounds of the Roundinaires du Livradois on Wednesday October 22nd at 5pm, with a rich and convivial program of traditional Auvergne music. Free admission. Catering provided by Le Bistroquet.

German :

Die Kirche Notre-Dame-de-l’Assomption wird am Mittwoch, den 22. Oktober um 17 Uhr mit einem reichhaltigen und geselligen Programm traditioneller Musik aus der Auvergne zu den Klängen der Roundinaires du Livradois vibrieren. Die Teilnahme ist frei. Kleine Verpflegung vor Ort mit Le Bistroquet.

Italiano :

La chiesa di Notre-Dame-de-l’Assomption sarà animata dai suoni dei Roundinaires du Livradois mercoledì 22 ottobre alle 17.00, con un programma di musica tradizionale della regione dell’Alvernia. Ingresso libero. Rinfresco leggero con Le Bistroquet.

Espanol :

La iglesia de Notre-Dame-de-l’Assomption se animará con los sonidos de los Roundinaires du Livradois el miércoles 22 de octubre a las 17:00 h, con un programa de música tradicional de la región de Auvernia. Entrada gratuita. Le Bistroquet ofrecerá un refrigerio.

L’événement Concert de musique traditionnelle Laval-sur-Doulon a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay