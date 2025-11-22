Concert de musique traditionnelle suédoise Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc
Concert de musique traditionnelle suédoise Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc samedi 22 novembre 2025.
Concert de musique traditionnelle suédoise
Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Passionné de musique traditionnelle, le trio Cordenstock nous invite à un voyage musical en Suède et nous fera découvrir un instrument méconnu, le nyckelharpa.
Gratuit.Tout public
Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr
English :
Passionate about traditional music, the Cordenstock trio invites us on a musical journey to Sweden, where we’ll discover a little-known instrument, the nyckelharpa.
Free admission.
German :
Das Trio Cordenstock, das eine Leidenschaft für traditionelle Musik hat, lädt uns zu einer musikalischen Reise nach Schweden ein und wird uns ein unbekanntes Instrument, die Nyckelharpa, vorstellen.
Kostenlos.
Italiano :
Con la passione per la musica tradizionale, il trio Cordenstock ci invita a un viaggio musicale in Svezia e ci presenta uno strumento poco conosciuto, la nyckelharpa.
Ingresso libero.
Espanol :
Con su pasión por la música tradicional, el trío Cordenstock nos invita a un viaje musical a Suecia y nos presenta un instrumento poco conocido, la nyckelharpa.
Entrada gratuita.
