Concert de musique turque Bibliothèque Italie Paris samedi 13 décembre 2025.
Le Duo Akdeniz vous invite à un voyage musical en Turquie, de l’Empire ottoman à la Turquie actuelle, du XVème siècle à nos jours. Entre musiques classiques et populaires, entre traditions écrites et orales, Maël et Julien vous proposent de parcourir en notes et en rythmes ce pays situé à la jonction de l’Orient et de l’Occident. Dialogue improvisé sur des mélodies anciennes et traditionnelles.
Le duo Akdeniz vous emporte dans un voyage musical à travers la Turquie grâce à leur concert La Sublime Porte.
Le samedi 13 décembre 2025
de 16h00 à 17h00
gratuit
Entrée libre
Public enfants, jeunes et adultes.
Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris
+33156613430