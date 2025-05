Concert de musique vocale Atelier de l’horloge / ensemble vocal – Moutiers-en-Puisaye, 7 juin 2025 18:00, Moutiers-en-Puisaye.

L’Atelier de l’horloge / ensemble vocal se produira en Puisaye les 7 et 8 juin dans les églises de Moutiers et Saint Fargeau à 18h dans un programme baroque Bach, Campra, Schütz et Mendelssohn.

L’ensemble est composé de 12 chanteurs, accompagnés au violon par Youenn Lorec, à la flute par Magali Rubio et à l’orgue par Juliette Regnaud sous la direction de Blandine Jeannest qui avait rendu hommage au poète Christian Bobin il ya deux ans à Saint Fargeau avec les musiciens de Musique en Perspective.

Le concert du samedi 7 juin à 18H à Moutiers sera l’occasion de se souvenir de Suzy Juillet, personnalité généreuse et chaleureuse qui a assumé pendant de nombreuses années la présidence des Amis de Moutiers et qui nous a quittés cet hiver. Suzy Juillet, qui aura oeuvré pendant de longues années pour sa commune et les amis de Moutiers, avait déjà accueilli l’Atelier de l’horloge / ensemble vocal, à plusieurs reprises avant et après le Covid.

Participation aux frais 12 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. .

Eglises de Moutiers en Puisaye et Saint Fargeau

Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté blandinejeannnest@wanadoo.fr

