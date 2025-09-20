Concert de musiques à danser par l’orchestre d’Harmonie municipale de Besançon Musée du temps Besançon

Concert de musiques à danser par l’orchestre d’Harmonie municipale de Besançon Samedi 20 septembre, 14h00 Musée du temps Doubs

Sans inscription, dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

De la fougue du rock à la grâce du tango, en passant par les rythmes celtiques et la chanson populaire, l’orchestre d’Harmonie municipale de Besançon vous embarque pour un voyage dansant d’une heure dans la majestueuse cour du palais Granvelle, en écho à l’accrochage Marcel Prunier au musée du Temps et à l’exposition Chorégraphies : Dessiner, Danser, présentée au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie.

Palais construit de 1534 à 1540 par Nicolas Perrenot de Granvelle, premier conseiller d'Etat et garde des sceaux de l'empereur Charles-Quint. Après la conquête française, le palais devient la résidence du gouverneur de la province. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, installation d'une salle de théâtre et de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts. Vendu comme bien national à la Révolution, il devient immeuble de rapport pendant une grande partie du XIXe siècle. Il est acheté par la municipalité en 1864 et devient musée d'histoire après la seconde guerre mondiale.

