Concert de musiques actuelles à la Brasserie de Senlis – Senlis 25 juin 2025 18:00

Oise

Concert de musiques actuelles à la Brasserie de Senlis 8 rue des spahis Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25 18:00:00

fin : 2025-06-25

Date(s) :

2025-06-25

Concert des élèves du conservatoire, un concert libre et gratuit, au cœur de la brasserie

Les jeunes talents des musiques actuelles du Conservatoire municipal de Senlis montent sur scène pour une soirée éclectique et pleine d’énergie

Rock, funk, blues, rap… une trentaine d’élèves de 9 à 18 ans, accompagnés de leurs profs passionnés, vous présenteront leur travail de l’année dans une ambiance détendue et festive.

Bar ouvert comme d’habitude pour accompagner la soirée 0 .

8 rue des spahis

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 7 59 59 79 85

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de musiques actuelles à la Brasserie de Senlis Senlis a été mis à jour le 2025-06-10 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme