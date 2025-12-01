Concert de musiques actuelles Salle polyvalente Corseul

Concert de musiques actuelles

Salle polyvalente Rue César Mulon Corseul Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Ce rendez-vous incontournable avec les groupes de musiques actuelles vient marquer la fin de l’année.

Des titres récents aux classiques, les musiciens interprètent des morceaux travaillés et arrangés en amont avec leurs professeurs.

Retrouvez les musiciennes et musiciens du Pôle Enseignement Artistique de Dinan Agglomération sur la scène de la salle polyvalente de Corseul ! .

