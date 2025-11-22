Concert de musiques actuelles du Conservatoire de musique de Pélissanne Salle Malacrida Pélissanne
Samedi 22 novembre 2025 à partir de 20h30. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Le Conservatoire -M- présente son atelier de Musiques actuelles a travers un concert ouvert à tous.
Un rendez-vous rythmé et énergique où les musiciens du Conservatoire vous feront vibrer sur des sonorités rock, pop et bien plus encore ! .
Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 10 89 ecole.musique@ville-pelissanne.fr
English :
The Conservtory -M- presents its conteporary music classes in concert.
German :
Das Konservatorium -M- stellt sein Atelier für aktuelle Musik in einem Konzert für alle vor.
Italiano :
Il Conservatorio -M- presenta il suo laboratorio di musica contemporanea in un concerto aperto a tutti.
Espanol :
El Conservatorio -M- presenta su taller de música contemporánea en un concierto abierto a todos.
