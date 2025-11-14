Concert de musiques actuelles et Jazz Escapade, Espace Le Goffic Pacé
jeudi 11 décembre 2025.
Concert de musiques actuelles et Jazz Escapade, Espace Le Goffic Pacé Jeudi 11 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dans le cadre d’Un hiver à Pacé
L’école de musiques et de danse Accordances vous propose un concert au rythme de musiques actuelles et de Jazz.
Début : 2025-12-11T20:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-11T21:00:00.000+01:00
Escapade, Espace Le Goffic Avenue Charles le Goffic, Pacé, France Pacé 35740 Ille-et-Vilaine