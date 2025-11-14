Concert de musiques actuelles et Jazz Escapade, Espace Le Goffic Pacé Jeudi 11 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dans le cadre d’Un hiver à Pacé

L’école de musiques et de danse Accordances vous propose un concert au rythme de musiques actuelles et de Jazz.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-11T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-11T21:00:00.000+01:00

Escapade, Espace Le Goffic Avenue Charles le Goffic, Pacé, France Pacé 35740 Ille-et-Vilaine