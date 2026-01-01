Concert de musiques actuelles Rue de la Voie Ferrée Maen Roch

Concert de musiques actuelles

Rue de la Voie Ferrée La Brionnière Maen Roch Ille-et-Vilaine

Cette belle soirée concerts en perspective est l’occasion pour tous public de venir découvrir les groupes de Musique. Amplifiée de l’école Interval Coglais et son orchestre. Des Groupes formés de jeunes ou d’adultes San Solo, Les Guerriers de la Nuit, Belleville et Sunrise, qui s’entraînent toute l’année.

Vous aurez le plaisir d’écouter leurs compositions, leurs reprises, revisitant les grands titres des musiques actuelles. Tout au long de la soirée, gâteaux, crêpes, galettes (sur réservation) et buvette seront à votre disposition à partir de 19h.

La soirée se déroule dans la salle des fêtes Adonis de Maen Roch, à partir de 20h00. Tarif don libre à l’entrée. .

