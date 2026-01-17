Concert de musiques actuelles, Salle des fêtes de Nonancourt, Nonancourt

Concert de musiques actuelles Samedi 31 janvier, 18h00 Salle des fêtes de Nonancourt Eure

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-31T18:00:00+01:00 – 2026-01-31T20:00:00+01:00

Fin : 2026-01-31T18:00:00+01:00 – 2026-01-31T20:00:00+01:00

Un concert gratuit de musiques actuelles avec les élèves du conservatoire et des écoles de musique de Vernouillet, de Nonancourt, du TOM de Saint Georges Motel.

Salle des fêtes de Nonancourt Rue de l’appel du 18 juin 27320 Nonancourt Nonancourt 27320 Eure Normandie

Un concert des groupes de musiques actuelles du conservatoire, du TOM et des écoles de musique de Nonancourt et Vernouillet.

Ville de Nonancourt