Concert de musiques anciennes Saint-Germain-de-Livet 6 juillet 2025 16:00

Calvados

Concert de musiques anciennes D579 Saint-Germain-de-Livet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 16:00:00

fin : 2025-07-06 17:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Cette année, l’ARMAEN revient le temps d’une après-midi et envoûte le château de Saint-Germain de Livet !

Cette année, l’ARMAEN revient le temps d’une après-midi et envoûte le château de Saint-Germain de Livet ! .

D579

Saint-Germain-de-Livet 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 07 70 polemuseal@agglo-lisieux.fr

English : Concert de musiques anciennes

This year, ARMAEN returns for an afternoon of enchantment at the Château de Saint-Germain de Livet!

German : Concert de musiques anciennes

Dieses Jahr kehrt ARMAEN für einen Nachmittag zurück und verzaubert das Schloss von Saint-Germain de Livet!

Italiano :

Quest’anno ARMAEN torna per un pomeriggio di incanto al Castello di Saint-Germain de Livet!

Espanol :

Este año, ARMAEN vuelve para una tarde de encanto en el castillo de Saint-Germain de Livet

L’événement Concert de musiques anciennes Saint-Germain-de-Livet a été mis à jour le 2025-06-24 par Calvados Attractivité