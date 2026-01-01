Concert de musiques brésiliennes Le Cocooning Clohars-Carnoët

Concert de musiques brésiliennes

Le Cocooning 6 Avenue Rosa Parks Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 21:00:00

2026-01-30

Duo musical, guitare/basse, pour une soirée ensoleillée au son des rythmes brésiliens parmi d’autres.

Spectacle convivial et chaleureux composé de reprises, de standards et d’un quizz musical pour s’échauffer la voix et se réchauffer les cœurs ! .

Le Cocooning 6 Avenue Rosa Parks Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 10 24 01 37

