Concert de musiques du monde Bonnefon Saint-Chély-d’Aubrac

Concert de musiques du monde Dimanche 21 septembre, 15h00 Bonnefon Aveyron

Sans réservation. Participation libre « au chapeau ».

Concert — Du vent dans les cordes

Le groupe « Du vent dans les cordes », composé de 15 musiciens (accordéon, flûte à bec, flûte traversière, saxophones, clarinettes, guitare, piano, trombone), vous invite à un voyage musical autour du monde, avec un programme mettant à l’honneur les musiques de films.

Un concert dans un cadre exceptionnel : la salle voûtée des greniers à seigle de Bonnefon, datant du XIIIᵉ siècle.

Bonnefon 60 Imp. des Greniers, 12470 Saint-Chély-d'Aubrac

