Concert de musiques et chants traditionnels de Noël par la Philharmonie Municipale des Mineurs et les chorales adultes et enfants de l’Ecole de musique Route d’Isigny-sur-Mer Le Molay-Littry

L’ADTLB poursuit ses concerts de Noël dans le Bessin avec un concert à l’église Saint-Clair de Le Molay-Littry (route d’Isigny-sur-Mer) donné par la Philharmonie Municipale des Mineurs de Le Molay-Littry et les chorales adultes et enfants de l’Ecole de Musique Intercommunale, placés sous la direction de Fabrice MAHIEU.

Au programme des musiques et chants traditionnels de Noël Minuit Chrétien, Petit Papa Noël, Vive le Vent, Jingle Bells, et bien d’autres succès.

Ce sera aussi l’occasion d’entendre le très bel orgue Cavaillé -Coll (le facteur qui a construit l’orgue de Notre -Dame de Paris, celui de Saint-Etienne de Caen, de la cathédrale de Bayeux), classé Monument Historique. Il sera joué par Virgile PHILOTÉE, élève au Conservatoire de Caen.

Concert donné avec le soutien d’Isigny Omaha Intercom et la commune de Le Molay-Littry.

Réservations, informations ADTLB 02 31 22 17 44 adtlb@orange.fr www.adtlb.com www.facebook.com/ADTLB/ .

Concert of traditional Christmas music and carols by the Philharmonie Municipale des Mineurs and the adult and children?s choirs of the Ecole de Musique .

