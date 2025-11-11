CONCERT DE MUSIQUES IRLANDAISES Merville
CONCERT DE MUSIQUES IRLANDAISES Merville vendredi 13 mars 2026.
CONCERT DE MUSIQUES IRLANDAISES
ARPÈGE Merville Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Nous invitons à découvrir la musique irlandaise à travers un concert organisé à l’Arpège.
Ce concert est proposé par Buster Keaton.
Nous vous conseillons de réserver votre place en ligne.
Une billetterie sera également proposé sur place, dans la limite des places disponibles. .
ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
English :
We invite you to discover Irish music through a concert at L’Arpège.
The concert is presented by Buster Keaton.
German :
Wir laden Sie ein, die irische Musik durch ein Konzert zu entdecken, das im Arpège organisiert wird.
Dieses Konzert wird von Buster Keaton angeboten.
Italiano :
Vi invitiamo a scoprire la musica irlandese attraverso un concerto organizzato all’Arpège.
Il concerto è organizzato da Buster Keaton.
Espanol :
Le invitamos a descubrir la música irlandesa a través de un concierto organizado en l’Arpège.
El concierto está organizado por Buster Keaton.
L’événement CONCERT DE MUSIQUES IRLANDAISES Merville a été mis à jour le 2025-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE