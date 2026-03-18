Concert de musiques médiévales et celtiques

50 Rue du Donjon Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 16:15:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Oyez, oyez ! La musique résonnera bientôt au Château de Volkrange.

Laissez-vous emporter par un voyage musical entre le Moyen Âge et les terres celtes, porté par un quatuor qui fera vibrer pierres et esprits.

Entrée libre écoute libre restez un instant… ou tout le concert.

Dans l’écrin du château, les musiques anciennes reprennent vie pour une parenthèse hors du temps. Un moment chaleureux, ouvert à tous, pour célébrer le printemps comme au temps des troubadours.

Que la fête commence !

Merci à nos musiciennes¿¿: Dounia Yahiaoui, Veronique Vazgenro, Houda Azaroual, Léana SchroederTout public

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50 Rue du Donjon Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 88 03 79

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English :

Hear ye, hear ye! Music will soon be ringing out from the Château de Volkrange.

Let yourself be carried away by a musical journey between the Middle Ages and Celtic lands, carried by a quartet that will make stones and spirits vibrate.

Free admission ? free listening: stay for a moment? or the whole concert.

In the setting of the château, ancient music is brought back to life for a timeless interlude. A warm moment, open to all, to celebrate spring as in the days of the troubadours.

Let the festivities begin!

Thanks to our musicians: Dounia Yahiaoui, Veronique Vazgenro, Houda Azaroual, Léana Schroeder

L’événement Concert de musiques médiévales et celtiques Thionville a été mis à jour le 2026-03-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME