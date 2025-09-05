Concert de Musiques Médiévales Mosaïque Place de la Mairie Carolles

Concert de Musiques Médiévales Mosaïque Place de la Mairie Carolles vendredi 5 septembre 2025.

Concert de Musiques Médiévales Mosaïque

Place de la Mairie Eglise Saint-Vigor de Carolles Carolles Manche

Début : 2025-09-05 20:30:00

fin : 2025-09-05 22:00:00

2025-09-05

MOSAÏQUE MEDIEVALE

Un voyage dans les formes et les couleurs sonores de différents répertoires de musiques anciennes

chansons séfarades, polyphonies courtoises médiévales, musiques des mondes celtiques, berceuses du monde.

Un univers poétique, de magnifiques instruments à découvrir.

Compagnie Artemusie

Eva Fogelgesang chant, harpe celtique, harpe gothique, saz, vièle à archet

Christophe Deslignes chant, flûtes, organetto, clavicythérium (clavecin médiéval)

Balthazar Deslignes percussions, chant

Participation libre et consciente à la rémunération des artistes

Renseignements: artemusie@gmail.com 06 40 09 21 46 .

Place de la Mairie Eglise Saint-Vigor de Carolles Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 40 09 21 46 artemusie@gmail.com

