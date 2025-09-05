Concert de Musiques Médiévales Mosaïque Place de la Mairie Carolles
Concert de Musiques Médiévales Mosaïque Place de la Mairie Carolles vendredi 5 septembre 2025.
Concert de Musiques Médiévales Mosaïque
Place de la Mairie Eglise Saint-Vigor de Carolles Carolles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05 20:30:00
fin : 2025-09-05 22:00:00
Date(s) :
2025-09-05
MOSAÏQUE MEDIEVALE
Un voyage dans les formes et les couleurs sonores de différents répertoires de musiques anciennes
chansons séfarades, polyphonies courtoises médiévales, musiques des mondes celtiques, berceuses du monde.
Un univers poétique, de magnifiques instruments à découvrir.
Compagnie Artemusie
Eva Fogelgesang chant, harpe celtique, harpe gothique, saz, vièle à archet
Christophe Deslignes chant, flûtes, organetto, clavicythérium (clavecin médiéval)
Balthazar Deslignes percussions, chant
Participation libre et consciente à la rémunération des artistes
Renseignements: artemusie@gmail.com 06 40 09 21 46 .
Place de la Mairie Eglise Saint-Vigor de Carolles Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 40 09 21 46 artemusie@gmail.com
English : Concert de Musiques Médiévales Mosaïque
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de Musiques Médiévales Mosaïque Carolles a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Granville Terre et Mer