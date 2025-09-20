Concert de musiques traditionnelles Chapelle Notre-Dame Moult-Chicheboville

Concert de musiques traditionnelles Samedi 20 septembre, 20h30 Chapelle Notre-Dame Calvados

Durée 2h, 5€.

Fin : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T22:30:00

Concert avec le groupe A Flon de Crin reprend avec simplicité et enthousiasme le répertoire de musiques traditionnelles du monde : rags canadiens, czardas hongroises, reels irlandais, horas roumaines, mélodies sud-américaines, valses sibériennes ou parisiennes, pour un voyage musical d’Ouest en Est d’accents et inspirations tous azimuts, mais qui n’a pas oublié ses classiques. A Flon de Crin, point de rencontre des flonflons toujours chauds de Christian Dufour (accordéon) et du crincrin virevoltant d’Aurélien Vasseur (violon), soutenus avec espièglerie par la basse veloutée d’Etienne Protais, c’est aussi une histoire d’amitié entre trois musiciens épris de musique vivante, de ces normands qui traversent les océans sans drakkars, c’est le vent qui fait voler les partitions au bord de l’Orne et celui au cœur du soufflet, c’est la mèche de l’archet qui flambe et celle qui toujours se rebelle.

Chapelle Notre-Dame Route d'Argences, Béneauville, 14370 Moult-Chicheboville Calvados Normandie Chapelle romane XIeet XIIe s Lauréat Prix Trévise 2020 Sauvegarde Art Français

