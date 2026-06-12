Concert de musiques traditionnelles par le groupe BARZAZ Rue Anatole France Douarnenez
Concert de musiques traditionnelles par le groupe BARZAZ Rue Anatole France Douarnenez jeudi 16 juillet 2026.
Douarnenez
Concert de musiques traditionnelles par le groupe BARZAZ
Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Depuis 1989, le groupe BARZAZ poursuit son aventure créative et reste LA référence dans le monde de la musique bretonne.
Le son de BARZAZ est un son absolument singulier, nourri par l’inspiration et les capacités exceptionnelles de chaque musicien;
Youenn LANGE chant
Jean-Michel VEILLON flûtes
Gilles LE BIGOT guitare
Alain GENTY basse fretless
David ‘HOPI’ HOPKINS percussions .
Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 80 87 85 55
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English :
L’événement Concert de musiques traditionnelles par le groupe BARZAZ Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-12 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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