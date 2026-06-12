Concert de musiques traditionnelles par le groupe BARZAZ Rue Anatole France Douarnenez jeudi 16 juillet 2026.

Douarnenez

Concert de musiques traditionnelles par le groupe BARZAZ

Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Depuis 1989, le groupe BARZAZ poursuit son aventure créative et reste LA référence dans le monde de la musique bretonne.

Le son de BARZAZ est un son absolument singulier, nourri par l’inspiration et les capacités exceptionnelles de chaque musicien;

Youenn LANGE chant

Jean-Michel VEILLON flûtes

Gilles LE BIGOT guitare

Alain GENTY basse fretless

David ‘HOPI’ HOPKINS percussions .

Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 80 87 85 55

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English :

L’événement Concert de musiques traditionnelles par le groupe BARZAZ Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-12 par OT PAYS DE DOUARNENEZ