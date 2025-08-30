Concert de My dog’s a bear La Boule d’or Clamecy
Concert de My dog’s a bear La Boule d’or Clamecy samedi 30 août 2025.
Concert de My dog’s a bear
La Boule d’or 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30 19:00:00
fin : 2025-08-30 21:00:00
Date(s) :
2025-08-30
Concert de My dog’s a bear, post punk groovy, le samedi 30 août 2025 de 19 à 21h, à La Boule d’or. .
La Boule d’or 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 37 87 10 contact@labouledor.info
English : Concert de My dog’s a bear
German : Concert de My dog’s a bear
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de My dog’s a bear Clamecy a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Clamecy Haut Nivernais